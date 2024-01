Ribeirão Pires promove formatura de alunos dos 9º anos da rede municipal

Em cerimônia marcada pela emoção, alunos dos 9º anos da EM (Escola Municipal) Professor Sebastião Vayego de Carvalho, de Ouro Fino, participaram de evento de formatura, que ocorreu na tarde de sábado (20), no salão do Ribeirão Pires Esporte Clube, no Centro da Estância.

Durante a celebração, os alunos receberam o diploma de graduação, trocaram palavras de apoio e participaram de uma festa, ao final da solenidade. O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, e a secretaria de Educação e Cultura da cidade, Rosi Ribeiro de Marco, também marcaram presença.

“A vida é feita de rituais de passagem e essa é mais uma delas. Hoje, o dia é de vocês. Aproveitem e sejam muito felizes. E não se esqueçam de receber sempre o apoio de sua família, que é a coisa mais importante que temos. Deixo aqui meus parabéns a todos os formandos”, declarou o prefeito Guto Volpi.

Ao longo do evento, os estudantes assistiram vídeo em que relembraram os últimos dias de aula na escola, assim como entregaram cartas aos familiares que tomavam o salão do Ribeirão Pires Futebol Clube. Esse momento ficou marcado por forte emoção, que levou tanto os familiares quanto os alunos às lagrimas.

A secretaria de Educação e Cultura, Rosi Ribeiro de Marco, destacou a participação dos estudantes nas aulas da escola municipal e também parabenizou todos os alunos que se formaram na cerimônia.

“Muitos de vocês começaram ainda crianças nas escolas de Ribeirão Pires, agora já estão quase chegando na fase adulta. É muito gratificante ver as pessoas que vocês se tornaram. Todos aqui estão de parabéns. Desejo muito sucesso”, declarou Rosi, que também não escondeu a emoção.