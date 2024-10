Ribeirão Pires promove festival de rock com homenagens a grandes ícones do gênero

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, Ribeirão Pires será palco do Ribeirão Rock Festival, evento que promete agitar a cidade com tributos a algumas das maiores bandas de rock do mundo. Organizado pela DMRZ Produção e Eventos Artísticos em parceria com a Spajare Beer e com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o festival acontecerá na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy.

Além dos shows, que incluem homenagens a Bon Jovi, Metallica, Kiss, Queen, Guns N’ Roses e até aos irreverentes Mamonas Assassinas, o evento contará com uma praça de alimentação, brinquedos e atividades recreativas para crianças, além de um encontro de carros antigos no domingo.

A entrada para o festival será social e voluntária, com os organizadores pedindo a doação de alimentos não perecíveis ou ração para pets. As doações arrecadadas serão destinadas a instituições de caridade da região.

No domingo, o evento ganha um atrativo especial com o encontro de carros antigos, que promete atrair entusiastas e colecionadores de veículos de diversas épocas. Para as famílias, o festival também oferecerá uma série de atrações para crianças, como brinquedos infláveis e recreação, tornando o evento uma opção de lazer completa.

O Ribeirão Rock Festival não é apenas uma oportunidade para os fãs de rock relembrarem grandes sucessos de bandas lendárias, mas também para a comunidade de Ribeirão Pires se reunir em um evento cultural e beneficente. Com uma atmosfera vibrante e atrações para todas as idades, o festival promete se consolidar como um dos principais eventos de música da região.

Ribeirão Rock Festival

Datas: 25, 26 e 27 de outubro

Horários: Sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h

Onde: Tenda Multicultural Complexo Ayrton Senna, Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy, Ribeirão Pires

Entrada: Doação voluntária de alimentos não perecíveis ou ração para pets

Agenda:

Sexta – 25/10

20h – Metallica

Sábado – 26/10

14h – Bon Jovi

17h – Makna

20h – Cólica Renal

Domingo – 27/10