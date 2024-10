Ribeirão Pires promove Festa de Halloween no Patins na Tenda

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, realiza na próxima quarta-feira (30) a Festa de Halloween do projeto Patins na Tenda, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193). O evento acontecerá das 18h30 às 22h, com entrada gratuita.

Para a noite “horripilante”, a Tenda Multicultural receberá uma decoração especial, caracterizada de halloween, muita música e brincadeiras. Estão confirmados também brinquedos infláveis para crianças.

Para participar, basta comparecer ao local com os patins e os equipamentos de segurança. Não é obrigatório o uso de fantasias. Os organizadores inseriram no cronograma um piquenique comunitário. Cada participante poderá trazer um prato de doce ou salgado/refrigerante e suco para contribuir com a festa temática.

A ação conta com do apoio de empresas parceiras, como MTR Topura, Veronezi Family, empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, PMG – PMG- Móvel do Gesão, Pipocas Tigrinho e os grupos de patinadores: Equipe Falcon, RollersRP, Tô sem Freio ABC, Brown Inline, Rollers ABC.

Serviço – “Patins na Tenda – Edição Especial Halloween”

Quarta-feira – 30 de outubro, das 18h30 às 22h

Local. Tenda Multicultural de Ribeirão Pires – Complexo- Ayrton Senna

Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro

Entrada Gratuita