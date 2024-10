Ribeirão Pires promove evento de conscientização ao câncer de mama

O Ribeirão Pires Futebol Clube sediará nesta sexta-feira (18) evento de conscientização ao câncer de mama. Com diversas abordagens relacionadas à doença, esta será uma oportunidade única para que especialistas levem o conhecimento e a importância dos cuidados de prevenção. O evento acontece no Ribeirão Pires Futebol Clube, na Avenida Valdírio Prisco, 330 – Centro, a partir das 17h. É organizado por Juliana Cacilha.

O evento contará com série de palestras, exposições, oficinas e muito mais. Para participar basta fazer a reserva por meio do Sympla – https://bit.ly/sympla-outubro-rosa e levar 1kg de alimento não perecível para realizar o credenciamento no dia do evento.