Ribeirão Pires promove ‘esquenta’ para Entoada Nordestina

A Prefeitura de Ribeirão Pires preparou um aquecimento para a Entoada Nordestina, marcada para o próximo final de semana, dias 22, 23 e 24. O encontro, realizado nesta quinta-feira (14), no salão da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), reuniu imprensa e convidados, que puderam degustar deliciosos pratos típicos nordestinos, preparados pelos participantes selecionados no edital gastronômico da Entoada.

“Estou entusiasmado com o ‘esquenta’ da Entoada Nordestina, que representa uma celebração da cultura nordestina e da identidade brasileira”, afirmou o prefeito Guto Volpi. O prefeito convidou todos a participarem da festa, enfatizando “a importância de celebrar a diversidade e a união que tornam a cidade especial”.

Entre as iguarias servidas estavam: Baião de Dois; Tapioca, Acarajé, Vatapá, Cuscuz, Bolo de rolo entre outras delícias que fazem parte do rico patrimônio culinário do Nordeste brasileiro.

“Eu acho muito importante esse tipo de evento, porque é uma oportunidade de apresentar a nossa gastronomia para os visitantes da Entoada”, destacou Deni, do Acarajé da Deni, que colocará o seu famoso acarajé como um dos pratos disponíveis no evento.

A programação do ‘esquenta’ incluiu também uma amostra da riqueza artística e musical da região. Intervenções artísticas celebraram a cultura nordestina em suas diversas manifestações, com artistas que tocarão no evento e atores da EMARP, que atuaram como a dupla Chicó e João Grilo, personagens criados pelo Ariano Suassuna.

A programação da Entoada Nordestina traz, entre os destaques Frank Aguiar, Chambinho do Acordeon e a parceria de Chico César & Geraldo Azevedo. Além disso, uma tenda especialmente dedicada ao forró promete ser o ponto de encontro dos amantes da dança.

A homenagem a Ariano Suassuna, figura emblemática da cultura nordestina, será um dos pontos altos da Entoada Nordestina. O legado do escritor, dramaturgo, filósofo e artista será celebrado com reverência e carinho durante todo o evento, destacando sua contribuição única para o enriquecimento do patrimônio cultural do Brasil.