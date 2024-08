Ribeirão Pires promove esquema especial de trânsito neste domingo (18)

Neste domingo (18/08), Ribeirão Pires promove a 5ª edição da Choco Run – a corrida do Festival do Chocolate, com percurso de 5km e 10km. Para a realização da ação esportiva haverá esquema especial de trânsito, das 6h às 11h, com interdições parciais e pontuais nas vias da cidade. As ruas serão liberadas para o tráfego após a passagem dos participantes.

Confira as vias que fazem parte do trajeto e sofrerão interdições parciais:

Avenida Prefeito Valdírio Prisco

Rua Miguel Prisco

Rua Capitão José Gallo

Estrada da Cooperativa

Avenida Orlando Grecco (São Caetaninho)

Estrada da Colônia

Avenida Brasil

Viaduto Mário Netto (Ponte da Vila Ema)

Rua Águida Tori Sortino

Entre as rotas alternativas estão a Avenida Humberto de Campos e Ernesto Menato, bem como a Avenida Francisco Monteiro. Equipes do Departamento de Mobilidade Urbana estarão também realizando orientações aos motoristas.