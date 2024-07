Ribeirão Pires promove conscientização sobre hepatites virais 

Ribeirão Pires reforça durante todo o mês as ações na campanha “Julho Amarelo”, com o objetivo de conscientizar a população sobre as hepatites virais e fortalecer as ações de prevenção e combate a essas doenças. A iniciativa ocorre em todas as Unidades de Saúde e no Serviço de Atenção Especializada (SAE) da cidade, localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205, no Centro.

A campanha “Julho Amarelo” é uma ação global liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que escolheu este mês para promover a conscientização sobre as hepatites virais e formas de preveni-las. No Brasil, a campanha foi oficializada pela Lei nº 13.802/19, que institui a realização anual do “Julho Amarelo” em todo o território nacional. O ponto alto da campanha é o Dia Mundial da Hepatite, celebrado em 28 de julho.

Nos últimos dois anos, Ribeirão Pires registrou um aumento no número de testes de hepatite realizados. Pelo segundo ano consecutivo, a rede de saúde do município reportou um aumento de 4% no número de testes em relação ao ano passado e um crescimento de 78% comparado ao mesmo período de 2022.

O público-alvo da campanha inclui pessoas que foram submetidas à transfusão sanguínea antes de 1993, pessoas que passaram por procedimentos dentários, cirurgias ou injeções nas décadas de 70 e 80, ou seja, indivíduos acima dos 40 anos.

Para a hepatite B, é crucial que as pessoas nascidas antes de 1998 sejam testadas, já que a vacina contra a doença só foi introduzida depois desse ano. A vacinação e o diagnóstico precoce são fundamentais para prevenir a disseminação da hepatite B, que pode evoluir para formas mais graves, como cirrose e câncer de fígado.

Além dos testes e tratamentos gratuitos, a campanha “Julho Amarelo” em Ribeirão Pires inclui ações educativas e de conscientização. Profissionais de saúde estão realizando palestras, distribuindo materiais informativos e promovendo discussões sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das hepatites virais. A intenção é sensibilizar a população sobre os riscos das hepatites e a necessidade de cuidados contínuos com a saúde.

Os moradores de Ribeirão Pires podem procurar as Unidades de Saúde ou o SAE para realizar os testes e receber orientações. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4828-4441, que também funciona como WhatsApp.