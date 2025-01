Ribeirão Pires promove capacitação sobre Agenda 2030 para servidores públicos

Entre os dias 14 e 16 de janeiro, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou, no Paço Municipal, curso de capacitação voltado à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). A ação foi coordenada pela Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, em parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos e Modernização, e contou com a participação de diversos setores da administração pública. No total, 57 funcionários públicos participaram da atividade.

A capacitação teve como objetivo preparar os servidores para planejar e executar ações alinhadas aos 17 ODS, que abordam questões como erradicação da pobreza, igualdade de gênero, educação de qualidade, energia limpa e combate às mudanças climáticas. Além disso, o curso reforçou a importância de incorporar os princípios da Agenda 2030 nas políticas públicas locais, promovendo o desenvolvimento urbano e econômico mais sustentável.

Desde o ano passado, Ribeirão Pires tem se destacado no cenário nacional pelo compromisso com a sustentabilidade. O município adotou medidas para adaptar suas práticas de governança às diretrizes da Agenda 2030, buscando melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos naturais.

Esse esforço foi reconhecido por rankings nacionais. No ODS 13 – Ação Climática, que avalia medidas para mitigar os impactos das mudanças climáticas, Ribeirão Pires conquistou a 29ª posição no Brasil, a 12ª no Estado de São Paulo e o primeiro lugar entre as cidades do ABC Paulista, com uma pontuação de 88,7 de 100 possíveis.

A capacitação no Paço Municipal abordou temas como estratégias de ação climática, eficiência energética, práticas urbanísticas sustentáveis e formas de mobilizar a sociedade para aderir aos princípios da sustentabilidade. A formação também incluiu dinâmicas para que os servidores identificassem, dentro de suas áreas de atuação, ações que possam ser ajustadas ou criadas para atender às metas globais.

Para os organizadores, a formação de equipes técnicas qualificadas é essencial para que o município avance na implementação dos ODS. “A capacitação dos servidores é um dos pilares para o sucesso de qualquer política pública. É fundamental que cada funcionário compreenda a importância da Agenda 2030 e consiga aplicá-la na prática em suas funções diárias”, afirmou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temístocles Cristofaro.

Além disso, a cidade tem investido em programas voltados ao fortalecimento da educação ambiental, à eficiência energética em prédios públicos, e ampliação de áreas verdes, reforçando seu papel como modelo de transformação urbana.

A Prefeitura de Ribeirão Pires pretende dar continuidade a essas ações com a criação de um plano municipal alinhado à Agenda 2030, que incluirá metas específicas para os próximos anos. Além disso, novos cursos e workshops estão sendo planejados para ampliar o conhecimento técnico das equipes e envolver a sociedade no compromisso com os ODS.