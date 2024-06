Ribeirão Pires promove Bate-Papo com artista Izabel Vidal no Parque Oriental

Na próxima terça-feira (2), a partir das 9h, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará um bate-papo especial com a renomada artista plástica capixaba Izabel Vidal, criadora da obra “Caminho da Evolução” do Parque Oriental. O evento acontecerá no próprio Parque, localizado na Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse.

A obra “Caminho da Evolução” foi originalmente criada para o calçadão que contornava as Três Praias em Guarapari, Espírito Santo. Com aproximadamente um quilômetro de extensão, o calçadão foi feito com 400 pedras de granito e mármore, cada uma medindo em média 1,80 x 2,80 metros e pesando cerca de uma tonelada. As peças contam a evolução da vida no Planeta Terra.

O bate-papo com Izabel Vidal será oportunidade para o público conhecer mais sobre o processo criativo da artista, suas inspirações e a história por trás do “Caminho da Evolução”.

A obra, que conduz os visitantes por toda a caminhada ao longo do Parque Oriental, é dividida em três partes principais, cada uma com seu significado e beleza:

A Árvore da Criação: Esta seção é formada por uma grande árvore esculpida que mistura a história natural com a teoria do criacionismo. Na primeira pedra, encontra-se a palavra “criação” escrita em hebraico. As raízes da árvore representam o surgimento da Terra, da Lua, das rochas e dos mares, bem como a primeira célula da vida. A evolução continua pelo tronco da árvore, passando pela água e pela terra, culminando em uma grande copa onde se vê uma mulher, simbolizando a mãe natureza, amamentando duas crianças. Raios de luz emanam de um ponto na copa, simbolizando a divindade e a trajetória evolutiva da humanidade em direção ao espiritual. O Calendário das Eras: Esta seção mostra a evolução cronológica da Terra dividida em doze meses, com uma pedra para cada dia do ano. A Era Paleozóica é ilustrada nos meses de janeiro a maio; a Era Mesozóica é representada de maio a setembro; e a Era Cenozóica cobre os meses de outubro a dezembro. Algumas pedras especiais exibem mapas da deriva dos continentes e homenageiam figuras históricas como o reverendo Minoru Nakahashi, a artista plástica Lilia Bomeni, o empresário Gilberto Bomeni, o cientista naturalista Augusto Ruschi e o biólogo Charles Darwin. Infelizmente, algumas pedras da Era Paleozóica e Cenozóica ainda estão faltando. A Tribo Indígena: Com doze pedras dispostas verticalmente formando uma oca, esta seção inclui desenhos de seis índios adultos, três crianças e três anciões, simbolizando um templo indígena. O visitante é levado a um percurso de descoberta, desde a cosmogênese até a antropogênese, culminando na oca onde a autorreflexão e a consciência espiritual são despertadas. A oca representa a etapa da evolução humana voltada para a espiritualidade e a responsabilidade ambiental.

Sobre a Artista Izabel Vidal – Izabel Vidal, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e com pós-graduação em Educação Ambiental, é uma artista de 73 anos conhecida por suas esculturas de grande impacto e profundidade temática. Ela continua a inspirar e a ensinar através de suas esculturas detalhadas e profundamente simbólicas. Sua obra no Parque Oriental não apenas embeleza o espaço, mas também serve como um convite à meditação sobre a evolução e a preservação ambiental.