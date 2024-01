Ribeirão Pires promove aula aberta de ritmo em clima de pré-carnaval

Nesta terça-feira (30), Ribeirão Pires terá celebração pré-carnaval animada com Aula Aberta de Ritmo, realizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer no CTT (Centro Técnico de Treinamento) João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro).

A iniciativa gratuita busca proporcionar aos participantes uma experiência única, onde a música e a dança se unem para celebrar a alegria característica do período carnavalesco.

O local escolhido, o CTT João Neto, é reconhecido por sua estrutura propícia a atividades culturais e esportivas, proporcionando ambiente animado e acolhedor para os participantes da Aula Aberta de Ritmo.

A aula será conduzida por instrutores qualificados, garantindo que pessoas de todos os níveis de habilidade possam participar e aproveitar a experiência. A Prefeitura convida a todos os interessados a participarem dessa celebração única, fortalecendo os laços comunitários e promovendo o bem-estar por meio da música e da dança. A Aula Aberta de Ritmo será uma prévia animada do que está por vir no período carnavalesco.