Ribeirão Pires promove ação educativa para pedestres e condutores

A Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu nesta segunda-feira (18) ação educativa de conscientização ao trânsito na região central, em frente ao terminal rodoviário municipal e também na Praça Central da Vila do Doce. A atividade, conduzida pela equipe de Educação para o Trânsito, buscou orientar pedestres e condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito, o uso das faixas de pedestres e a prática de direção responsável. A campanha integra esforços contínuos do município para garantir a segurança viária e reduzir acidentes.

O trabalho de educação para o trânsito também é uma ação fixa nas escolas da rede municipal de ensino de Ribeirão Pires. Equipe realiza o curso ‘Brincando de Trânsito’, além de atividades lúdicas incentivando as crianças a serem multiplicadoras dessa conscientização.

Essas ações fazem parte dos compromissos da gestão municipal com um trânsito mais seguro para todos. O diálogo e o investimento na melhoria e revitalização da segurança viária dos bairros e de importantes vias como a Avenida Francisco Monteiro fazem parte do pacote de manutenção da Prefeitura. O reforço ou novas sinalizações são feitos a partir de cronograma com estudos técnicos e demandas da comunidade, priorizando as áreas com maior fluxo de veículos e pedestres e rotas de transporte público.

“A segurança no trânsito é um compromisso de todos e a Prefeitura sempre busca trabalhar a conscientização desde as nossas crianças até os condutores mais experientes. Nosso objetivo é reduzir cada vez mais acidentes e garantir cada dia mais as vias de Ribeirão Pires mais seguras”, disse o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.