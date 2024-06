Ribeirão Pires promove ação de Educação Ambiental e Turística com idosos

Nesta quinta-feira (27), a Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu mais uma ação do Programa de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental (PEPTA) com idosos do Centro de Referência ao Idoso (CRI). A atividade incluiu visitas ao Pomar Urbano da Mata Atlântica e à Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP).

Em parceria com as secretarias de Educação, de Meio Ambiente e de Turismo, a Prefeitura de Ribeirão Pires organizou uma ação educativa que levou dois grupos de idosos a conhecer importantes pontos turísticos e ambientais da cidade. O objetivo principal da iniciativa é promover a educação ambiental e apresentar os pontos marcantes da Estância Turística, contribuindo para o bem-estar e conhecimento dos participantes.

Durante o CityTour, os participantes puderam explorar o Pomar Urbano da Mata Atlântica, onde aprenderam sobre a biodiversidade local, a importância da preservação ambiental e o plantio de mudas. Além disso, visitaram a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), onde conheceram mais sobre a cultura e as artes locais.

A ação faz parte do calendário do Junho Verde da cidade, um mês dedicado a atividades e eventos voltados para a conscientização ambiental e sustentabilidade. A iniciativa reforça o compromisso de Ribeirão Pires em promover ações que incentivem a educação e a valorização do meio ambiente, proporcionando experiências enriquecedoras para a população idosa.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cardoso, “a participação dos idosos em atividades como essa é fundamental para fortalecer o vínculo com a comunidade e estimular a preservação dos recursos naturais. Ações integradas como o PEPTA são essenciais para valorizar o patrimônio cultural e natural de Ribeirão Pires, atraindo não só moradores, mas também visitantes interessados em conhecer a riqueza da região”, disse.