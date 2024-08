Ribeirão Pires promove a 5ª edição da Choco Run neste domingo (18)

Neste domingo (18), a partir das 7h, acontece a 5ª edição da Choco Run – a tradicional corrida do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Os inscritos podem retirar os kits nesta sexta-feira (16), das 13h às 17h, na Academia Evoque – Av. Francisco, Monteiro, 702. Para moradores do Grande ABC, a entrega está programada para sábado (17), no Shopping Global, das 10h às 17h, Avenida dos Estados, 8000.

Para efetuar a retirada, os participantes devem apresentar documento de identificação com foto e o comprovante de pagamento da inscrição. Além do kit composto por uma camiseta, sacochila e medalha, os participantes ganharão ingresso individual para o Parque Santa Helena, localizado em Ouro Fino e Free Pass de três dias oferecidos pela Academia Evoque, entre outros prêmios que serão sorteados entre os participantes e para os primeiros colocados.

O evento esportivo organizado pela Mazza Eventos terá largada às 7h, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro) com o circuito de 5km e 10km de corrida que percorrerá as principais vias da cidade.

O 15º Festival do Chocolate segue para o último fim de semana, sexta (16), sábado (17) e domingo (18) e conta com 30 chalés gastronômicos – entre doces e salgados – e 30 chalés de economia criativa, em ambiente seguro e familiar.

Neste terceiro e último fim de semana, sobem ao palco Flor de Cacau o grupo Jeito Moleque (16/08), Bruna Viola (17/08) e Maria Gadú (18/08). Para as crianças haverá atração, às 15h, com o Mundo de Kaboo (18/08).

Para obter um ingresso, basta doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1 kg de ração para pets. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade Municipal, com o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. É importante destacar que a venda de ingressos não é permitida, e haverá ponto de troca na entrada do evento.

A apresentação do ingresso é necessária a partir das 18h, para as atrações principais das 21h, e, no domingo, a partir das 13h, para a atração infantil – crianças a partir de 2 anos precisam de ingresso.

Pontos de troca antecipada – segunda a sexta-feira, das 10h às 16h:

– Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193);

– Di Gaspi (Rua Cidade de Santos, 50 – Centro);

– Kallan (Rua Padre Marcos Simoni, 141 – Centro);

– Coop (Avenida Humberto de Campos, 3499 – Vila Bocaina

– Coop (Avenida Santo André, 735 – Centro Alto);

– Centro Comercial Nardelli (Rua do Comércio, 115 – Centro);

– Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Avenida Ramiro Colleoni, 5 – Santo André);

O evento está sendo realizado por meio de parceria com a ACIARP – Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade e conta com o apoio de empresas patrocinadoras: Coop (patrocinadora master), Anhembi Morumbi, Kallan Calçados, Di Gaspi, Sicredi, Grupo Feital, CBC, Dom Patroni, e Olimpica Crystal.Ação esportiva deverá atrair cerca de 800 participantes da cidade e da região do Grande ABC