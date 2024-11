Ribeirão Pires presta homenagem a profissional que se aposentou após quase 35 anos de serviços prestados

O dia foi de homenagem no setor de Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires. Não é para pouco. Após 34 anos e cinco meses de serviços bem prestados para a municipalidade, Paulo Henrique Sachetto, 66 anos, trabalhou seu último dia e se aposentou na tarde desta quinta-feira (31).

Para celebrar o dia de felicidade de um colega que completa a jornada da vida profissional, os colaboradores do setor realizaram homenagem para Sachetto. O almoço, especial, foi de pastel de carne com refrigerante liberado. Dada a importância da data, o prefeito da Estância, Guto Volpi, o vice-prefeito, Rubens Fernandes, a secretária de Educação e Cultura, Rosi de Marco e o subsecretário da pasta, João Favaro, também participaram da homenagem e entregaram placa pelo reconhecimento do trabalho realizado pelo trabalhador que se aposenta.

“Esta é uma pequena homenagem à jornada de Paulo, que trabalhou por mais de 34 anos aqui nesse setor. Este é um exemplo a ser seguido, tamanha dedicação deste profissional”, declarou o prefeito Guto Volpi enquanto entregava placa de homenagem.

Visivelmente emocionado e demonstrando certa timidez, Sachetto disse, na hora de seu discurso, que deseja que todos os seus colegas tenham muita saúde para seguir trabalhando com afinco na Manutenção. “Quero deixar meu agradecimento, também. Fiz grandes amigos aqui e quero leva-los comigo”, afirmou.

Dedicar-se por tanto tempo à uma profissão e se aposentar não é tão simples quanto parece. Sachetto afirmou que não vai parar de trabalhar. “Não dá para atuar por quase 35 anos e parar de um dia para outro. Amanhã mesmo vou acordar cedo e começar a ajudar minha esposa, Helenilde, com as costuras que ela faz”, revelou o novo aposentado, até com certa tranquilidade.

“Além disso, também tenho diversas pequenas coisas para fazer na minha casa”, disse. Sachetto é casado com Helenilde há 38 anos e desta união duradoura nasceram cinco filhos. “Agora também terei tempo para eles”, afirmou.

Por sua vez, a secretária Rosi de Marco também foi grata pela jornada de Sachetto na manutenção. Agradeceu não só ao trabalhador que se aposentara, como todos os outros profissionais que atuam na repartição. “Temos uma equipe excelente, que atende até aos chamados e pedidos de outras secretarias sem dizer não. Obrigado ao senhor Paulo Sachetto e também a todos que trabalham aqui”, declarou.