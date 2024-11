Ribeirão Pires participa II Seminário Sobre Estratégia Para Vigilância e Intensificação do Controle das Arboviroses Urbanas 

A Prefeitura de Ribeirão Pires participou do II Seminário Sobre Estratégia Para Vigilância e Intensificação do Controle das Arboviroses Urbanas, representado pela equipe de Vigilância à Saúde e também do Centro de Controle de Zoonoses. O evento teve como objetivo compartilhar desafios e ações no enfrentamento às arboviroses em 2024 e projetar as ações que serão realizadas durante 2025.

“O seminário é espaço fundamental para compartilhar e fortalecer as nossas ações de combate às arboviroses e a política de saúde pública, sempre aprimorando e alinhando novas estratégias para reforçar o combate em Ribeirão Pires. Encontros como esse são essenciais para um trabalho mais eficiente e integrado”, destacou a diretora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra

O evento marcou o encerramento da Semana de Combate às Arboviroses. Ribeirão Pires, durante toda a semana, realizou vistoria no Cemitério Municipal para eliminar focos de mosquitos, fez plantão de dúvidas nas unidades de saúde da cidade, além de rodas de conversa no Centro de Referência de Assistência Social e também para os catadores da Cooperpires.

O combate às arboviroses conta com ação contínua da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, que realiza diariamente ações como visita casa a casa, conscientização, vistoria em pontos estratégicos e entre outras ações. A Prefeitura ainda conta com mais de 900 armadilhas que evitam a disseminação do mosquito Aedes Aegypti que estão instaladas em pontos de maior movimento na cidade como terminal rodoviário, unidades de saúde e escolas municipais.