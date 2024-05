Ribeirão Pires participa do Dia do Desafio nesta quarta-feira (29)

A 30ª edição do Dia do Desafio (“Challenge Day”) está marcada para esta quarta-feira (29). E Ribeirão Pires está confirmada na campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas, promovida por mais de 3.500 instituições públicas e privadas em 14 países, mobilizando cerca de 30 milhões de pessoas.

Neste ano a ação tem o tema “Se Joga no Desafio!”. Em Ribeirão Pires, diversas atividades farão parte do dia de centenas de pessoas, como por exemplo a aula aberta de ginástica que acontecerá, às 8h, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) localizado no Complexo Aytron Senna (Av. Pref. Valdirio Prisco, 193, Jardim Itacolomy). Os alunos dos cursos esportivos oferecidos pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) e estudantes da rede municipal também estarão mobilizados neste dia.

Qualquer atividade física é válida: caminhar, correr, andar de bicicleta, dançar, nadar, praticar esportes coletivos, ginástica laboral, dentre outras. O objetivo é sair do sedentarismo, estimular a atividade física e promover a integração da comunidade, nas empresas, escolas, igrejas, academias, associações, condomínios, ou seja, em todos os espaços possíveis.

No ano passado, já no formato de “participação” (ao invés de competição), a cidade mobilizou cerca de 19 mil pessoas e o objetivo agora é ultrapassar essa marca.

Os participantes serão desafiados pode registrar os momentos de atividades e marcar as redes sociais oficias da Prefeitura (@prefeituraribeiraooires, @sejel_rp ou @educaçao_ribeiraopires) e para que seja computado na contagem de participação é preciso comunicar pelo e-mail sejel@ribeiraopires.sp.gov.br ou pelo telefone 4824-1326.

Dia do Desafio – Nasceu no Canadá em 1983 e, ano após ano, tem reunido milhões de pessoas em vários países. No Brasil é coordenado pelo SESC e o principal objetivo é incentivar a população a praticar atividades físicas, sejam elas recreativas ou desportivas, de maneira regular, visando manter e melhorar a sua qualidade de vida e promover a integração da comunidade.

O evento tem uma data fixa de realização no mundo todo, que é sempre a última quarta-feira do mês de maio; e a proposta é que neste dia as pessoas realizem pelo menos 15 minutos de atividade físicas ininterruptas, sendo o número de participantes totalizado ao final do dia na cidade.