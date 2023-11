Ribeirão Pires participa de seminário estadual que marca início da Semana de Combate à Dengue

Na manhã desta segunda-feira (27), os agentes de combate a endemias e equipe técnica da Prefeitura de Ribeirão Pires participaram do aprimoramento no seminário de estratégia para vigilância e intensificação do controle das Arboviroses Urbanas, promovido pelo governo do Estado de São Paulo. A participação da equipe se deu de forma online e teve como objetivo atualizar as principais medidas de combate ao Aedes aegypti.

A agente de combate a endemias de Ribeirão Pires, Elisângela Santos, citou que o seminário contribui para o aperfeiçoamento das ações. “Conseguimos junto à equipe alinhar os novos conhecimentos de técnicas para o controle do mosquito Aedes aegypti, que serão colocados em prática pela equipe na Semana Estadual de Combate à Dengue”, explicou.

A ação abriu a Semana Estadual de Combate à Dengue em Ribeirão Pires, que conta com conscientização, palestras, visitas porta a porta, busca por pontos estratégicos e entrega de materiais gratuitos para proteção da caixa d’água. A entrega do material acontece nesta quinta-feira (31), na Rodoviária Municipal, e sexta-feira (1), na Praça Central Vila do Doce.

A semana de mobilização vai reforçar o trabalho contra o Aedes aegypti em Ribeirão Pires. Apenas em 2023 foram 4800 lares e pontos estratégicos visitados com objetivo de fiscalizar a proliferação do mosquito transmissor de doenças como Zika, Chikunguya, febre amarela e dengue. Esse dado representa aumento de 67% nas ações de combate da cidade em relação a 2022.