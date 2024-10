Ribeirão Pires participa da Feira do Empreendedor do SEBRAE/SP

Em mais um ano consecutivo, a Prefeitura de Ribeirão Pires marca presença na Feira do Empreendedor do SEBRAE 2024, e levará ao avento a temática “Cidade do Futuro – Cada dia mais Empreendedora e Sustentável”. A programação acontece entre os dias 11 e 14 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda).

Com mais de 118 mil habitantes, Ribeirão Pires é um exemplo de como é possível crescer e preservar, alinhando o desenvolvimento urbano à sustentabilidade e criando um futuro mais verde e próspero para todos.

A cidade investiu na troca de 100% da iluminação pública convencional por tecnologia LED, reduzindo o consumo de energia e iluminando as vias da Estância com mais eficiência. Além disso, vem ampliando o uso de energia solar em espaços públicos e incentivando empresas e residências a adotarem essa fonte limpa e renovável. A Estância também está na vanguarda da sustentabilidade com estações de carregamento para carros elétricos no Paço Municipal, facilitando a transição para um futuro menos poluente.

Na Estância, a Prefeitura transformou espaços degradados em pomares urbanos, como os da UPA Santa Luzia e do Hospital São Lucas, e, por meio do projeto Condomel, a cidade promoveu a importância das abelhas sem ferrão, educando sobre sua relevância para o meio ambiente e a segurança alimentar.

O programa Tigela Cheia também tem feito a diferença: em menos de seis meses desde sua criação, em março deste ano, 1 tonelada de garrafas PET foi recolhida e trocada por ração para animais, em uma iniciativa que une cuidado ambiental e amor aos animais. Essa ação beneficia ONGs locais e fortalece a nossa comunidade.

Mostrando que é possível empreender com sustentabilidade, Ribeirão Pires se destaca como um dos locais mais promissores para novos negócios. Com um saldo positivo de 700 novas vagas de emprego em 2024, a cidade não para de crescer. Nos primeiros cinco meses do ano, registramos 4.288 admissões, consolidando nossa força no mercado de trabalho, com mais de 20 mil profissionais atuando com carteira assinada.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem sido um verdadeiro hub de oportunidades, disponibilizando 2.743 recolocações no último ano. Além disso, o Banco do Povo investiu aproximadamente R$ 1,3 milhão em 81 empreendedores locais, enquanto parcerias com o Sebrae capacitaram 2.000 alunos em 29 cursos, impulsionando o conhecimento e o desenvolvimento.

O setor imobiliário também segue em ascensão na Estância. Conhecida por suas belezas naturais e rica herança cultural, Ribeirão Pires se transforma em um polo atrativo para investidores imobiliários e famílias que buscam qualidade de vida sem abrir mão da proximidade com São Paulo. Atualmente, são cerca de 12 novos prédios sendo construídos e gerando um total de 750 apartamentos.

Pela primeira vez, Ribeirão Pires prevê a construção de 114 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O crescimento vertical está visível em diversos pontos da cidade, refletindo a modernização e a expansão com foco em tecnologias sustentáveis.

Ribeirão Pires não é apenas um destino turístico, é um celeiro de oportunidades. Os eventos culturais vão além do entretenimento: eles fomentam o turismo, abrem portas para pequenos empreendedores, como artesãos, e preservam nosso rico patrimônio cultural. A reforma do Mirante São José possibilitou que ele abrigasse movimentos culturais e empreendimentos criativos, atraindo visitantes e revitalizando nossa economia local. Isso sem contar os circuitos Turísticos – Artes, Gastronômico, Industrial, Religioso e Rural -, um amplo calendário de eventos (como a Entoada Nordestina, Festival do Chocolate, Feira Literária de Ribeirão Pires (FLIRP), Festa Italiana e o Natal Iluminado).

Garantindo espaço para a arte e a cultura, Ribeirão Pires mantém há 3 anos a Escola Municipal de Artes (EMARP) que se tornou um dos principais polos artísticos da região, com quase 3 mil alunos e mais de 50 cursos gratuitos. Já no esporte, são mais de 4 mil alunos participando de cursos esportivos, apoiamos uma ampla gama de modalidades que vão da terra à água e até ao ar! Recentemente, a cidade ganhou uma equipe de paramotor, ampliando ainda mais as opções para os amantes de adrenalina e esportes radicais.