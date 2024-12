Ribeirão Pires participa da 1ª Conferência Nacional pelos ODS

A Prefeitura de Ribeirão Pires marcou presença na 1ª Conferência Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizada na última sexta-feira (29), na Câmara Municipal de São Paulo. O encontro, promovido pelo Instituto ODS, reuniu representantes de estados, municípios, empresas privadas, órgãos de controle e organizações da sociedade civil para debater estratégias e compartilhar projetos alinhados à Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).

O evento teve como objetivo principal fortalecer o compromisso nacional com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abordando temas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero e ação climática. A programação incluiu apresentações de cases de sucesso aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e debates sobre práticas inovadoras que impulsionam o desenvolvimento sustentável.

Entre os destaques esteve a participação de Mia Mamede, Miss Brasil 2022 e filantropa, que compartilhou sua experiência na promoção dos ODS em nível global. Mia utilizou sua visibilidade para fomentar discussões e iniciativas em diversas comunidades ao redor do mundo, servindo como exemplo de como a comunicação criativa pode ampliar o alcance das metas da Agenda 2030.

Ribeirão Pires foi amplamente elogiada durante o encontro por suas ações locais em prol dos ODS. A cidade, que já possui uma tradição em projetos sustentáveis, destacou-se pelo engajamento com iniciativas que promovem a inclusão social, a proteção ambiental e o crescimento econômico sustentável. “Somos uma Estância Turística comprometida com a preservação e o desenvolvimento. Participar deste evento é uma oportunidade de reforçar parcerias e aprender com outras experiências bem-sucedidas”, afirmou o secretário de Assuntos Estratégicos e Modernização, Clayton Francisco. Além do secretário, João Paulo Cerezoli, Karin Kelly e Marizélia Plenas representaram a cidade.

O encontro também proporcionou um ambiente de articulação entre diferentes esferas de governo, entidades privadas e a sociedade civil. Essa interação foi considerada essencial para ampliar o impacto das ações voltadas aos ODS, criando um efeito multiplicador que beneficia comunidades de todas as regiões do Brasil.

Ao final da conferência, foram apresentados compromissos conjuntos para fortalecer as redes de cooperação entre os participantes. A iniciativa reforça o papel fundamental das parcerias entre setores público e privado na busca por soluções que atendam aos desafios contemporâneos e garantam um futuro mais sustentável para o país.