Ribeirão Pires monta esquema especial de trânsito para o Festival do Chocolate

Ribeirão Pires terá esquema especial de trânsito para garantir a segurança e o fluxo de veículos durante o Festival do Chocolate, que ocorre neste final de semana. As mudanças entram em vigor na sexta-feira, a partir das 18h30, e se estendem até o domingo, com interdições em importantes vias próximas ao Complexo Ayrton Senna, onde acontece o evento.

No sábado, as alterações no trânsito terão início às 15h, e no domingo, a partir das 11h. As vias só serão liberadas após o término das atividades do Festival.

A principal mudança será na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, no sentido Mauá, onde o tráfego será interrompido a partir da ponte da delegacia. Os motoristas serão desviados para uma faixa reversiva na própria via, garantindo o fluxo na região. A Rua Ana Maria Rodriguez Fernandez de Lima, anteriormente conhecida como Rua 1º de Maio, será interditada, sendo permitido apenas o trânsito local.

Além disso, as ruas Mariana Angeliniades de Oliveira e dos Autonomistas também estarão restritas ao trânsito local durante o evento. Outra alteração significativa será na Rua da Glória e na Rua Monte Castelo, que, durante os períodos de interdição, serão adaptadas para mão única, visando facilitar o fluxo de veículos e pedestres.

A recomendação é que os motoristas planejem seus trajetos com antecedência e sigam as orientações dos agentes de trânsito que estarão no local para auxiliar na fluidez do tráfego.

Por conta das mudanças de trânsito, a ciclofaixa de lazer não funcionará nos domingos de Festival do Chocolate.