Ribeirão Pires marca presença no Encontro de Turismo da APRECESP em Iguape

Na última sexta-feira (29), a cidade de Iguape sediou a 4ª Reunião de Gestores de Turismo da APRECESP, evento que reuniu representantes das estâncias paulistas para discutir o fortalecimento do setor. Ribeirão Pires, através da Secretaria de Turismo da Prefeitura, esteve presente para acompanhar e contribuir com as discussões sobre a regionalização do turismo e a economia criativa, temas principais do encontro.

A atividade, realizada no Antigo Paço Municipal de Iguape, trouxe à tona a importância de uma abordagem colaborativa entre as cidades para alavancar o turismo regional e promover o desenvolvimento sustentável. A participação de Ribeirão Pires foi fundamental para reforçar a importância de integrar as estâncias paulistas, promovendo uma rede que conecta os destinos de visitação e amplia as possibilidades de experiência para o público.

O encontro contou com a presença de autoridades como o secretário estadual de Turismo e Viagens (SETUR/SP), Roberto de Lucena, e o presidente da Associação Paulista dos Municípios (APM), Marcelo Barbieri, que destacaram o papel das parcerias no fortalecimento do setor turístico. Em sua apresentação, Manu Pereira, do SENAC-SP, discutiu a importância da regionalização, mostrando como a conexão entre os destinos pode fortalecer a economia local e proporcionar uma experiência turística mais rica e diversificada.

Michelle Raimundo dos Santos, do Sebrae Vale do Ribeira, também participou, apresentando o plano “Dá Gosto Ser do Ribeira”, que visa transformar as culturas e tradições regionais em alavancas para o desenvolvimento econômico. Essa abordagem alinhou-se com o enfoque de Ribeirão Pires em valorizar suas riquezas culturais e impulsionar seu potencial turístico por meio da economia criativa.

Durante o evento, os participantes debateram sobre como as estâncias paulistas podem trabalhar de forma integrada, tanto no planejamento quanto na promoção do turismo, criando uma rede de destinos que se complementam e potencializam mutuamente. Ribeirão Pires, com suas próprias iniciativas de desenvolvimento turístico e cultural, esteve atenta às propostas e estratégias apresentadas, buscando fortalecer sua posição dentro do contexto regional.

O encontro também foi marcado por um coquetel de integração, proporcionando um ambiente propício para o networking e a troca de experiências entre os gestores e autoridades presentes. A cidade de Ribeirão Pires participou de forma construtiva, visando implementar as melhores práticas e fortalecer suas iniciativas de promoção do turismo local.