Ribeirão Pires mantém fila zero por espera de mamografia desde julho de 2022

Desde julho de 2022, dois meses após a inauguração do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, manteve fila zero por espera de mamografia. O número de exames realizadas pelo CAISM em 2024, no período de janeiro a setembro, foi 10% maior do que em 2023, sendo 2663 procedimentos neste ano e 2399 no ano passado.

O exame de mamografia é recomendado principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama. A mamografia é uma ferramenta crucial para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura.

O CAISM tem uma capacidade mensal de 400 procedimentos por mês. Capacidade essa que representa um crescimento de 248% com relação aos procedimentos realizados anteriormente no Hospital e Maternidade São Lucas.

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, localizado na Avenida Humberto de Campos, 70, além dos exames de mamografia, oferece também mastologia, medicina fetal, ultrassonografia e citopatologia; clínica médica, ginecologia e obstetrícia, psicologia, assistência social, entre outros. Para atendimento na unidade de saúde, é necessário antes passar por alguma Unidade Básica.

Campanha – Ribeirão Pires promove programação especial para a campanha Outubro Rosa, que visa alertar sobre a prevenção do câncer de mama. Profissionais da Secretaria de Saúde realizam atividades gratuitas, entre rodas de conversa, palestras e orientações sobre os serviços disponíveis de forma permanente na rede municipal.

Confira o cronograma de ações nas Unidades de Atenção Básica à Saúde:

14 de outubro (segunda-feira), a partir das 10h – USF Vila Sueli (Rua Antonio Zampol, 221)

17 de outubro (quinta-feira), a partir das 9h – USF Santa Luzia (Rua Prof. Antonio Nunes, 551)

17 de outubro (quinta-feira), a partir das 10h – UBS Centro Alto (Rua Aurora, 61)

21 de outubro (segunda-feira), a partir das 10h – USF Caçula (Rua Fagundes Varela, 09)

21 de outubro (segunda-feira), a partir das 10h – USF Ouro Fino (Rodovia Índio Tibiriçá s/nº)

21 de outubro (segunda-feira), a partir das 14h – USF Luso (Rua Julio Prestes, 22)

22 de outubro (terça-feira), a partir das 14h – UBS Central (Rua Dr. Virgilio Gola, 24 – Centro)

31 de outubro (qui0nta-feira), a partir das 10h – USF Quarta Divisão (Estrada da Sondália, 520)