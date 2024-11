Ribeirão Pires lidera cobertura vacinal infantil no Grande ABC

Ribeirão Pires conquistou pelo quarto quadrimestre consecutivo o melhor índice de cobertura vacinal para crianças de até 1 ano, de acordo com dados do programa federal Previne Brasil. No mais recente levantamento, referente ao segundo quadrimestre de 2024, aponta que a cidade atingiu uma cobertura de 92%, superando os 85% registrados no mesmo período do ano anterior.

Para elevar a cobertura, a Atenção Básica – USFs (Unidades de Saúde da Família) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – adotou o microplanejamento que inclui o treinamento para técnicos de enfermagem sobre temas como rede de frio e sistema de informatização implantado em todas as unidades de saúde.

A diretora da Atenção Básica de Ribeirão Pires, Marciléia Trovo, explica como as medidas impactam no índice. “Atualmente, registramos cada recém-nascido em nosso sistema de dados, o que nos permite acompanhar de perto todo o seu calendário vacinal. Com esse controle, conseguimos realizar buscas de forma eficaz, ampliando a cobertura e garantindo mais proteção para as crianças”, destacou.

Entre os destaques da cobertura vacinal das crianças de até 1 ano de vida está a Meningo C (93,01%), além da nova vacina da Pólio injetável – VIP (89,30%). Em Ribeirão Pires, todas as unidades de saúde realizam a aplicação de imunizantes do Calendário Nacional de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“O compromisso com a saúde é uma das prioridades da nossa gestão, e a modernização da rede, com a informatização dos processos, é um passo essencial para garantir mais eficiência e qualidade no atendimento. Com essas melhorias, facilitamos o acesso, agilizamos o atendimento promovendo mais bem-estar para nossas comunidades”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Entre as ações da Prefeitura, a modernização da rede de Atenção Básica se destaca, com a entrega da maior unidade da cidade no Parque Aliança, a revitalização das unidades de Ouro Fino e Jardim Luzo, além da construção de novas unidades na Vila Sueli e no Jardim Serrano, que será a 11ª de Ribeirão Pires.

O programa Previne Brasil é uma iniciativa do Ministério da Saúde do Brasil, lançado em 2019, que visa fortalecer a atenção primária à saúde no País. O objetivo principal é aprimorar a cobertura e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população e o programa adota um modelo de financiamento com base em metas e desempenho, incentivando os municípios a melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde.