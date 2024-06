Ribeirão Pires lança projeto “Patins na Tenda” nesta quarta-feira (5)

Nesta quarta-feira (5), a partir das 18h30, a Prefeitura de Ribeirão Pires faz o lançamento do projeto “Patins na Tenda”, que oferecerá atividade gratuita na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro). A ação, voltada a todas as idades, se tornará semanal, todas as quartas-feiras, exceto dias de eventos que utilizarão a o espaço.

Para participar é necessário comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança, sendo eles joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete. Iniciantes terão à disposição voluntários que ajudam nas primeiras manobras.

A ação será realizada pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, com o apoio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL) da Prefeitura, que preparou a Tenda com pinturas no chão para trajetos educativos.

Na avaliação do secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Koiti Takaki, a patinação, além de ser uma atividade física divertida, é um exercício que favorece a saúde em diversos aspectos, ajudando no fortalecimento físico. “Para jovens e adultos, a prática é excelente para condicionamento do corpo. Já as crianças adquirem um excelente preparo cardiovascular com a patinação”, comentou.

Serviço: Lançamento do projeto “Patins na Tenda”

Data: 5 de junho, às 18h30

Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy.