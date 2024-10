Ribeirão Pires lança Projeto Cantando e Contando

Com intenção de estimular as crianças da Educação Infantil a ler, Ribeirão Pires deu início, na manhã desta sexta-feira (4), ao Projeto Cantando e Contando, em que os pequenos estudantes têm contato com obras literárias e músicas, o que certamente contribui com a ampliação de seu repertório.

Os alunos da EM (Escola Municipal) Amauri do Nascimento ganharam conjunto de livros que poderão ser levados para casa e lidos quando a criança tiver vontade. O mais interessante é que os volumes não precisarão ser devolvidos à escola. A ideia é que os familiares também possam ter acesso à leitura, com intenção de criar vínculos e memórias com o pequeno estudante.

Nessa fase da vida, principalmente durante o ensino, a leitura é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos, pois estimula a imaginação, amplia o vocabulário, faz com que a criança crie o hábito de ler e também fortalece os vínculos com familiares e educadores.

Durante a entrega dos kits, os estudantes passaram a folhear os livros, analisaram as figuras, pediram ajuda aos professores para ler o título e entender do que se tratava a história. Já se percebia que estavam criando um elo com o que os esperavam dentro das páginas da publicação.

Além disso, o professor e orientador de arte da rede municipal Emerson Ribeiro apresentou músicas aos estudantes e aos educadores que se sentaram no chão para acompanhar o número. Os pais e mães também acompanharam o evento.

Com um dos melhores índices de alfabetização do Estado de São Paulo e da região, Ribeirão Pires tem atuado para estimular a leitura de todos os estudantes que integram a rede municipal de ensino. Nesta semana, por exemplo, foram entregues outros kits de livros que fazem parte do projeto Ler e Reler, que também busca criar o hábito da leitura no dia a da do educan