Ribeirão Pires lança o clipe oficial do Circuito Religioso Evangélico

Na noite deste domingo (10), Ribeirão Pires deu mais um passo na valorização da arte e da fé local com o lançamento oficial de clipe que faz parte do Circuito Religioso Evangélico da cidade. Realizado na Igreja Batista Missionária, o evento marcou momento especial de celebração, reunindo fieis, líderes religiosos e artistas da região para prestigiar as apresentações de músicas autorais e o lançamento do clipe “Bem Aventurado”, uma obra que reflete o talento e a devoção da comunidade evangélica.

O projeto do Circuito Religioso Evangélico, liderado pela Prefeitura, faz parte de um conjunto de ações para fortalecer as manifestações de fé e estimular a produção artística nas igrejas. Com foco em oferecer suporte técnico e audiovisual, a iniciativa tem proporcionado às comunidades religiosas a chance de expandir a visibilidade de suas produções musicais e atingir um público mais amplo, não apenas nos cultos e eventos, mas também nas plataformas digitais, democratizando o acesso à música cristã.

O evento foi mais do que apenas o lançamento de um clipe; foi uma celebração da unidade e da capacidade de produção artística das igrejas evangélicas de Ribeirão Pires. Com canções que variavam entre o louvor e a adoração, a noite foi preenchida por uma energia de renovação espiritual e reconhecimento de talentos locais, que agora encontram na iniciativa da Prefeitura uma forma de se expressarem com mais recursos e suporte.

O Circuito Religioso Evangélico é apenas um dos diversos projetos que a Estância Turística de Ribeirão Pires tem realizado para promover a diversidade e o respeito às manifestações de fé. A cidade conta também com outros circuitos religiosos, como o Circuito Espírita, que promove encontros e palestras de reflexão espiritual, o Circuito de Matrizes Africanas, que destaca a força cultural e ancestral de comunidades de terreiros, e o Circuito Católico. Este último é amplamente conhecido por integrar mais de 20 paróquias e capelas, incluindo a emblemática Capela do Pilar, construída em 1714, que se destaca como um símbolo de resistência e fé com mais de três séculos de história. A capela é palco de celebrações tradicionais, como a Festa do Pilar, que atrai centenas de devotos anualmente.