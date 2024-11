Ribeirão Pires lança clipe oficial do Circuito Religioso Evangélico neste domingo (10)

Neste domingo (10), Ribeirão Pires se prepara para o lançamento do clipe oficial do Circuito Religioso Evangélico, promovido pela Prefeitura. O evento será realizado na Igreja Batista Missionária, a partir das 18h30, e contará com a apresentação de músicas autorais, um marco na valorização da arte das comunidades religiosas locais. O projeto faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura voltadas ao fortalecimento das tradições religiosas e para o estímulo de talentos artísticos na região.

A ação tem como objetivo fomentar a produção artística dentro das igrejas, proporcionando a elas suporte técnico e audiovisual, e contribuindo para que seus talentos possam ter acesso a recursos que antes eram limitados. Com isso, a Prefeitura busca não só fortalecer as manifestações religiosas, mas também expandir a visibilidade da música cristã produzida na cidade.

A pastora Débora Piva, líder do ministério de louvor e adoração da Igreja Batista Missionária, ressaltou a importância do projeto para sua comunidade. “Essa ação da Prefeitura, do Circuito Religioso, foi muito importante para nós como ministério de louvor e adoração da Igreja Batista Missionária, pois possibilitou que gravássemos uma de nossas canções autorais, o que era um sonho de nossa igreja. Esse projeto vai ser uma grande bênção para a nossa comunidade, que poderá acessar essas canções nas plataformas digitais, tanto nos seus momentos individuais, quanto nas reuniões nas casas”, afirmou Débora.

O Circuito Religioso Evangélico faz parte de uma série de iniciativas da Estância Turística de Ribeirão Pires para promover e valorizar a diversidade religiosa da cidade. Com o lançamento do clipe, a ação espera atingir um novo patamar de envolvimento comunitário, oferecendo às igrejas da cidade uma plataforma para divulgar suas produções e alcançar um público mais amplo.

Além do circuito evangélico, o município também conta com outros circuitos religiosos, incluindo o Circuito Espírita, o Circuito de Matrizes Africanas e o Circuito Católico. Este último, por exemplo, integra mais de 20 paróquias e capelas, entre as quais se destaca a Capela do Pilar, um símbolo de resistência e fé com mais de 300 anos de existência. A capela, fundada em 1714, é palco de celebrações anuais tradicionais, como a Festa do Pilar.