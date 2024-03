Ribeirão Pires lança campanha para estimular atualização de caderneta vacinal de crianças

A Prefeitura de Ribeirão Pires inicia, na próxima segunda-feira (25), a Campanha Estadual de Estratégia de Vacinação nas Escolas. Equipes de saúde das unidades de saúde de cada região farão a avaliação das cadernetas vacinais de cerca de 18 mil estudantes de até 15 anos, matriculadas na rede pública e particular.

A ação segue até 19 de abril em todas as unidades. Os responsáveis legais dos estudantes deverão, seguindo as orientações, enviar cópia da caderneta de vacinação para a escola. As famílias serão convocadas a comparecer à unidade de Atenção Básica para a atualização do esquema vacinal, de acordo com a idade do estudante, caso aplicações não tenham sido feitas no tempo correto.

O objetivo da campanha é conscientizar familiares e estimular a imunização de crianças e adolescentes para prevenir doenças e garantir, além do bem-estar, os direitos desta população.

A vacinação em Ribeirão Pires ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as dez unidades de saúde. A exceção é a vacina BCG, administrada apenas às terças-feiras, a partir das 8h, na Unidade Básica de Saúde Central, localizada na Rua Virgílio Gola, 24.