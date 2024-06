Ribeirão Pires lança calendário do Junho Verde com mais de 20 atividades ambientais

A Prefeitura de Ribeirão Pires lançou o calendário do Junho Verde, mês dedicado ao Meio Ambiente, com diversas atividades que ocorrem em vários pontos da cidade. As ações visam a conscientização ambiental e a construção de uma sociedade mais conectada às questões ecológicas.

O Junho Verde de Ribeirão Pires começou neste domingo com o evento Tigela Cheia, realizado na Vila do Doce, que arrecadou mais de 150 quilos de garrafas PET. Ao longo do mês, atividades de educação ambiental serão o ponto alto, com a equipe do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal realizando palestras e permitindo o contato direto das crianças com diversas espécies.

O Programa de Educação Patrimonial, Turístico e Ambiental (PEPTA) levará alunos para conhecer o projeto “Condomel – Abelhas da Mata”, que distribui colmeias de abelhas nativas e sem ferrão pela cidade.

Outras atividades incluem sessões de cinema com temáticas ambientais, capacitações para profissionais da CooperPires – Cooperadora de Catadores de Materiais Recicláveis da cidade, um drive-thru de lixo eletrônico e diversas oficinas.

As ações do Junho Verde são realizadas em parceria com diferentes secretarias e profissionais de educação ambiental. As atividades buscam engajar a comunidade e promover práticas sustentáveis, contribuindo para uma maior conscientização e preservação do meio ambiente na cidade.

Confira atividades abertas ao público:

11/06: CineSolarzinho – 18h30 (Vila do Doce)

Ribeirão Pires receberá o CineSolar que viaja por todo o país realizando sessões gratuitas de cinema com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais, promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

19/06: Drive Thru de Lixo Eletrônico – 8h às 17h (Paço Municipal)

No Paço Municipal, os munícipes poderão descartar lixo eletrônico de forma correta, sendo destinado para a reciclagem

29/06: 5ª Edição do Tigela Cheia – 11h às 16h (Vila do Doce)