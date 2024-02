Ribeirão Pires lança cadastro gratuito para castração de animais via aplicativo

A Prefeitura de Ribeirão Pires disponibiliza, desde o fim do último ano, inscrição gratuita para castração de animais de estimação, disponível exclusivamente através do aplicativo Ribeirão Pires Digital. A iniciativa tem como objetivo simplificar o acesso dos moradores ao serviço e promover o controle populacional responsável de animais na cidade.

A partir de agora, os munícipes podem acessar o aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS e realizar sua inscrição de forma rápida. O tempo médio de espera para a realização do procedimento é de 30 dias. A inscrição pelo Ribeirão Pires Digital é válida para participação em campanhas de castração e para o serviço do Castramóvel, que leva o atendimento até diferentes regiões da cidade.

“Acreditamos que a tecnologia pode ser uma aliada fundamental na promoção do bem-estar animal e no controle populacional responsável. Com a disponibilização desta inscrição gratuita via aplicativo, estamos facilitando o acesso dos munícipes aos serviços de castração, contribuindo para uma convivência harmoniosa entre humanos e animais em nossa cidade”, destaca o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cardoso Cristofaro.