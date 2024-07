Ribeirão Pires já realizou mais de 5.7 mil resgates em três anos de equipe ambiental

A Equipe Ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires celebra marco significativo neste mês de julho ao completar três anos de atividades intensas e bem-sucedidas. Desde sua criação em julho de 2021, a equipe já resgatou 5.756 animais silvestres, demonstrando a importância de um departamento dedicado à proteção e ao bem-estar desses animais.

O Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, foi formado para suprir uma lacuna existente na atenção aos animais silvestres da região. Além dos resgates, a equipe é responsável por intervir em casos de maus-tratos, tendo já resgatado 1.009 animais nessas situações.

De acordo com o prefeito da Estância, Guto Volp, “a criação da Equipe Ambiental foi uma resposta à necessidade urgente de cuidar dos animais silvestres e domésticos de nossa cidade. O sucesso dos resgates e das outras ações mostra o quanto avançamos em pouco tempo.”

A atuação da equipe não se limita apenas aos animais silvestres. Desde sua fundação, foram realizadas 8.447 castrações de animais domésticos, uma medida crucial para o controle populacional e para a saúde dos animais. Paralelamente, as feiras de adoção promovidas mensalmente já resultaram em 611 adoções, oferecendo um novo lar e uma nova chance para muitos animais.

Outro programa destacado é o Tigela Cheia, uma iniciativa que troca garrafas PET por ração, beneficiando os munícipes que precisam de apoio para alimentar seus animais de estimação. Essa ação tem sido fundamental para promover a sustentabilidade e o cuidado com os animais em toda a comunidade. Até o momento, o programa já distribuiu centenas de quilos de ração, ajudando inúmeras famílias e seus pets.

O secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cristofaro, destaca: “Nossa missão é não só ajudar os animais, mas também conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e o cuidado com os pets. É gratificante ver o impacto positivo que temos gerado.”

A coordenadora da equipe, a médica veterinária Maria Helena Cavallari, compartilha os planos da equipe: “Queremos ser um modelo de gestão ambiental e proteção animal para outras cidades. Nosso objetivo é salvar mais vidas, educar a população e garantir que todos os animais, sejam eles silvestres ou domésticos, recebam o cuidado e o respeito que merecem.”

A dedicação e o trabalho da Equipe Ambiental de Ribeirão Pires também se estendem além dos limites da cidade, prestando apoio a municípios vizinhos em suas necessidades de resgate e proteção de animais silvestres. A colaboração regional é vista como um passo essencial para a preservação da fauna e o combate aos maus-tratos.

Em parceria com ONGs e outros órgãos governamentais, a equipe promove campanhas de educação ambiental, palestras em escolas e eventos comunitários, buscando engajar a população na proteção dos animais e na conservação do meio ambiente. Essas ações educativas são fundamentais para criar uma cultura de respeito e cuidado com a natureza entre os jovens e adultos.