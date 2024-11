Ribeirão Pires intensifica monitoramento da qualidade d’água no município

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realiza semanalmente o monitoramento da qualidade da água distribuída nas residências do município. Essa ação é parte do Programa Proágua, uma iniciativa da Vigilância Sanitária que tem como objetivo garantir a conformidade do insumo fornecido pela SABESP, assegurando que atenda aos padrões de qualidade e segurança para consumo.

A equipe de biólogos da Prefeitura percorre todas as regiões de Ribeirão Pires realizando coleta de amostras, que são levadas para o Centro de Laboratório Regional de Santo André (Instituto Adolfo Lutz) para analisar os seguintes parâmetros: Cloro residual livre, Fluoreto Coliformes Totais, além de algumas medições como temperatura, pH e cloro residual livre também feitas durante as coletas.

A Vigilância Sanitária conta com plano de amostragem contendo 51 pontos de fiscalização no município. O plano inclui locais estratégicos como creches, asilos, escolas e áreas de grande concentração de pessoas, especialmente em centros urbanos, com o objetivo de monitorar a qualidade da água e identificar possíveis contaminações que possam representar riscos à saúde pública.

Vale ressaltar que, em casos de não conformidade, a Prefeitura realiza novamente o monitoramento e, caso o problema persista, a Vigilância Sanitária entra em contato com a SABESP para tomar as medidas corretivas.

“É um trabalho de fiscalização importante que garante a saúde da população e faz com que a água chegue sempre com qualidade às casas. O Proágua também é fundamental para avaliar se a distribuição está sendo realizada de forma eficiente”, destacou o biólogo da Vigilância Sanitária de Ribeirão Pires, César Augusto Sanvidotti

Vale ressaltar que o Proágua está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 – Água Limpa e Saneamento, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforçando o compromisso de Ribeirão Pires com a universalização do acesso à água potável.