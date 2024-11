Ribeirão Pires intensifica combate à dengue durante períodos de chuva

Nas últimas semanas, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti. As equipes do Centro de Controle de Zoonoses percorreram mais de 20 bairros, realizando vistorias e orientando os moradores para prevenir a proliferação do mosquito transmissor de doenças como dengue, febre amarela, Zika e Chikungunya. A ação teve como objetivo principal informar sobre medidas preventivas, buscando proteger a população e reduzir os riscos de contaminação por essas arboviroses.

Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses e especialista em arboviroses. Paulo Sérgio explica que o período de chuva exige uma atenção redobrada dos moradores. “É importante se atentar aos recipientes menores que acumulam água. É essencial que todos estejam atentos e façam sua parte, eliminando qualquer possível foco em suas casas e arredores. Somente com a colaboração de todos podemos evitar a proliferação e proteger nossa saúde e a de nossa comunidade.”

A Prefeitura conta com equipe de agentes de combate a endemias que realizam trabalho permanente de controle das arboviroses em Ribeirão Pires, com vistorias casa a casa, pontos estratégicos, além também de atividades educativas para conscientização. O município conta com 900 armadilhas para controle do mosquito Aedes aegypti, estrategicamente distribuídas em locais públicos, como escolas e unidades de saúde, além de áreas de grande circulação, como o Terminal Rodoviário Municipal.