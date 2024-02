Ribeirão Pires intensifica busca ativa por focos do mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, segue intensificando o trabalho de combate à dengue no município. Os agentes de combate a endemias estão nas ruas da cidade realizando vistorias, conscientização casa a casa e fazendo atendimento de denúncias.

Desde o início do ano, as equipes realizam o trabalho de ADL (Atividade de Densidade Larvária). Foram feitas aproximadamente 1.200 visitas casa a casa, a pontos estratégicos e bloqueios desde o início de 2024. Os agentes realizam bloqueios – locais que apresentam casos de dengue e que são prioridade nas vistorias.

Durante a visita casa a casa, os agentes realizam vistorias em áreas que podem gerar acúmulo de água e realizam a entrega de materiais informativos para os moradores com dicas fundamentais para o combate ao mosquito.

“As ADL são de extrema importância para alertar os moradores sobre as principais medidas de combate à dengue. O combate ao Aedes Aegypti é uma ação conjunta entre poder público e sociedade civil. Juntos podemos evitar os criadouros de mosquitos”, disse o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires, Paulo Sérgio França.

Como reforço para o combate ao mosquito transmissor de arboviroses, a Prefeitura recebeu do Governo do Estado novos potes de larvicidas que serão utilizados no tratamento de focos fixos, em que não há possibilidade de retirada da água, como por exemplo piscinas, poços, pneus, caçambas e entre outros.

Denúncias – O Centro de Controle de Zoonoses atuou nesta semana para o atendimento à denúncia sobre residência em que foi reportado o acúmulo de lixo. Em casos de irregularidade, o morador é notificado e tem prazo de 15 dias para realizar a limpeza do local ou ficará sujeito a multa. Para realizar a denúncia, basta ligar ao CCZ pelo telefone (11) 4824-3748.