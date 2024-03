Ribeirão Pires intensifica ações educativas para prevenção e combate à dengue

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, está intensificando as ações de prevenção e combate à dengue. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses levou para a Escola Municipal Cícera Benevides dos Santos Silva, nesta terça-feira (12), palestra sobre a temática. Os estudantes receberam materiais informativos e se tornam, dessa forma, multiplicadoras do conhecimento para suas famílias.

“O trabalho escolar tem papel fundamental no combate à dengue. Essas crianças levam informação até suas casas e se tornam multiplicadores. A conscientização é fundamental, pois cerca de 70% dos criadouros de dengue estão nas residências”, disse o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires, Paulo Sérgio França.

A programação de palestras nas escolas faz parte das ações da Prefeitura em vista do aumento dos casos da doença em todo o Estado de São Paulo. Ribeirão Pires reforçou além das atividades escolares, a fiscalização casa a casa, bloqueios em áreas positivadas de dengue.

Até o momento, foram mais de 1.500 pontos visitados na cidade, além do acompanhamento permanente dos 20 pontos estratégicos espalhados no município.

Os agentes de combate a endemias de Ribeirão Pires também realizaram a orientação para a direção e professores das escolas sobre o funcionamento das armadilhas In2Care, que estão instaladas nas unidades e têm como função a disseminação do mosquito.