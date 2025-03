Ribeirão Pires intensifica ações de combate à tuberculose

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na próxima segunda-feira (17), a Campanha Ativa de Sintomáticos Respiratórios para Tuberculose. A rede municipal de saúde vai intensificar as ações para o diagnóstico precoce da doença, através da realização de exames. Com isso, o objetivo é também reduzir o risco de transmissão.

As unidades de Atenção Básica – UBSs e USFs, além do SAE (Serviço de Atenção Especializada) de Ribeirão Pires, realizam as buscas com foco em pessoas que apresentam tosse persistente por mais de duas semanas e outros sintomas, como febre ao final da tarde, sudorese noturna e emagrecimento.

Os pacientes que apresentarem sintomas passarão por avaliação e, se necessário, o caso será encaminhado para exame de baciloscopia, raio-X do pulmão e avaliação clínica.

Ribeirão Pires é destaque estadual no enfrentamento à tuberculose. A cidade foi premiada no 1° Simpósio Integrado de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, em reconhecimento ao trabalho de assistência e prevenção a doenças no município.

Em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima ou o SAE, localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205, Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4828-4441, que também funciona como Whatsapp.