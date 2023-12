Ribeirão Pires inova em projeto de saneamento no Jd. Planteucal, beneficiando 30 famílias

A prefeitura de Ribeirão Pires entregou na manhã desta terça-feira (12) um projeto inovador de saneamento básico para atender 30 famílias na região do Jardim Planteucal. A área, que passou pelo processo de regularização fundiária em 2021, passa a ter seu esgoto doméstico coletado e tratado por um sistema alternativo e de baixo custo, impedindo a contaminação do córrego que passa pelo bairro e deságua na represa Billings.

Estação de tratamento multifamiliar instalada no Jardim Planteucal é solução inovadora de saneamento básico (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Fruto de uma parceria entre o poder público municipal, a Unipar — produtora de cloro e PVC — a Tigre, empresa do ramo de tubulações, a ONG Biosaneamento e a Sabesp, o sistema de tratamento utiliza biodigestores aeróbicos para tratar o esgoto das residências. Isto é, todo o processo é realizado em tanques onde bactérias decompõem a matéria orgânica na presença de ar, sem a necessidade de adição de produtos químicos. O sistema depende somente de aeradores, que atuam de forma a beneficiar a ação natural dos microrganismos, fixados em uma mídia que promove uma maior área de contato destes seres com a matéria a ser tratada.

A solução é baseada na unidade de tratamento unifamiliar desenvolvida pela Tigre (UNIFAM), com capacidade de receber até 900 litros por dia. A novidade, no projeto de Ribeirão, é a associação em série destes reatores para que todo o esgoto da comunidade — que antes era lançado diretamente no córrego — seja captado e tratado. O projeto viabilizado pela Unipar e a Biosaneamento faz a ligação das residências ao sistema e garante uma remoção de mais de 90% da carga de poluentes na saída. A água no final do processo é, portanto, limpa o suficiente para ser destinada no corpo d’água, mas não é própria para consumo — ela necessitaria de outras etapas de tratamento, como a cloração, para atingir este fim.

Solução de saneamento para o meio ambiente

A localização e a topografia do Jardim Planteucal tornam uma obra tradicional de saneamento muito cara e complexa, enquanto o projeto realizado atende todas as necessidades ambientais e sociais do local. Inserido em sua totalidade em área de proteção de mananciais, a instalação de um sistema como este em Ribeirão Pires ajuda a assegurar os serviços ambientais prestados pelo município. O efluente, agora tratado, deixa de ser uma fonte de contaminação para a Billings, reservatório que atende milhões de habitantes com sua água.

Amostras de água coletadas antes e depois do processo de tratamento (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A obra representa ainda um importante ganho de qualidade de vida para a população local. O saneamento básico inadequado é uma expressiva causa de doenças, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Para o prefeito Guto Volpi, viabilizar o saneamento nesta área, que passou por regularização fundiária em 2021 — na gestão de seu pai, Clovis Volpi — era um sonho. “A gente dá qualidade de vida para 30 famílias, 120 pessoas,” afirma Guto, que lembra que o projeto também beneficia a flora e a fauna do local. “Isso vai valer muito para o futuro. Espero que este modelo se expanda cada vez mais, principalmente para as cidades vizinhas, nós temos a missão de preservar esta Billings maravilhosa.”

Luiz Fazio, presidente da Biosaneamento, e Maurício Russomano, presidente da Unipar, elogiaram a agilidade no processo de licenciamento ambiental da obra. Concluída em um intervalo de um mês, os trâmites burocráticos levaram apenas uma semana. “É a vontade de fazer, de resolver um problema,” explica Guto. “Quando isso nos move, você agiliza todos os processos burocráticos para poder entregar esta dignidade às pessoas.

Rumo a Universalização do Saneamento

“Esta injustificável falta de saneamento que a gente tem no país é um desperdício de recursos naturais e humanos,” declarou Fazio. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil, cada real investido no saneamento básico se transforma na economia de R$ 4 no setor da saúde, graças à prevenção de doenças que esta infraestrutura proporciona.

Luiz Fazio, presidente da ONG Biosaneamento, e Maurício Russomano, presidente da Unipar, falam sobre os detalhes do projeto (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Maurício diz que sua empresa, sediada na região, almeja beneficiar 2 milhões de pessoas por meio do saneamento, “queremos ajudar as pessoas e as comunidades no entorno. Por isso estamos desenvolvendo esses projetos para contribuir com a universalização [do serviço].”