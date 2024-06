Ribeirão Pires inicia vacinação contra variante da Covid-19 nesta terça-feira (4)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (4) a vacinação contra a variante XBB da Covid-19. Serão imunizadas pessoas do grupo prioritário e crianças de seis meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, público-alvo incluído no Calendário Nacional de Imunização em janeiro deste ano. A monovalente XBB é uma versão atualizada do imunizante para a subvariante da ômicron.

Conforme o Calendário Nacional de Imunização, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que nunca foram vacinadas contra Covid-19 deverão receber duas doses da vacina XBB. Crianças com até 4 anos com esquema completo de 3 doses deverão receber mais uma dose da vacina. E crianças imunocomprometidas de 6 meses a 4 anos que nunca foram vacinadas deverão receber o esquema primário de três doses.

“Recomendamos que pais e responsáveis procurem uma unidade de saúde para que profissionais da rede avaliem as cadernetas de vacinação e indiquem qual esquema vacinal deve ser realizado”, destacou a diretora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra.

Para os grupos prioritários, a vacinação passa a ser realizada anualmente, exceto para gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas e pessoas com 60 anos ou mais, que devem procurar uma unidade para receber a dose a cada seis meses.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as 10 unidades de saúde de Ribeirão Pires. É fundamental comparecer com a caderneta de vacinação, cartão SUS e documento de identidade.