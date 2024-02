Ribeirão Pires inicia troca de garrafas pet por ração no próximo dia 9

Inspirado no projeto Moeda Pet, uma ação do Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André, que promove a arrecadação de garrafas pet em troca de ração, Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, anuncia o lançamento do projeto “Tigela Cheia”.

A primeira edição da iniciativa, que visa promover a reciclagem e contribuir para a alimentação dos animais [em situação de rua ou não] da cidade, acontecerá em 9 de março, das 9h às 15h, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).

Sob a coordenação do Departamento de Proteção à Fauna de Ribeirão Pires, o “Tigela Cheia” funcionará da seguinte forma: os munícipes podem trocar garrafas pet por quilos de ração. Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 20 garrafas de dois litros, 26 de um litro ou 36 de 600 ml.

O material é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos de ração para casa por CPF presencial ou pode fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs cadastradas.

Além do lançamento do “Tigela Cheia”, também no dia 9 de março, acontecerá mais uma edição da Feira de Adoção de Animais e ofertada a vacinação antirrábica, ampliando o alcance e os benefícios desta iniciativa para a comunidade.

Cadastramento – As ONGs de proteção animal de Ribeirão Pires ou protetores independentes que tiverem interesse em serem beneficiados diretamente pelo “Tigela Cheia” devem se inscrever na sede do DPFauna, localizada à R. João Domingues de Oliveira, 320 – Centro. Mais informações ou dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4824-4197 ou (11) 97211-1112 (WhatsApp).