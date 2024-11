Ribeirão Pires inicia substituição de iluminação da Avenida Prefeito Valdírio Prisco

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, deu início à intervenção que visa melhorar a iluminação na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, em trecho que compreende o supermercado Assaí até a ponte do Bertoldo. A via vai receber novos postes, mais altos e com maior capacidade de iluminação.

A primeira etapa do projeto se iniciou na semana passada e prevê a retirada de 80 postes que já estavam fazendo a iluminação da avenida e da calçada. Os novos pontos de luz serão mais altos que os atuais, o que amplia a área iluminada, dando mais segurança a pedestres e condutores que passam pelo local.

Os novos postes terão cinco metros de altura e a iluminação é feita por LED. Os pontos de luz retirados da via serão recolocados no Parque Municipal Luiz Carlos Grecco e também no Cemitério Municipal São José.

A mudança também serve para prevenir furto de cabos e peças dos postes atuais, já que a fiação é subterrânea. Os novos itens serão ligados por fios aéreos.

Cidade – A Prefeitura de Ribeirão Pires concluiu a troca de 100% da iluminação pública para luzes de LED ainda no ano passado. Ao todo mais de 18 mil pontos de luz foram substituídos em toda a Estância.

Além de ter mais poder de iluminação e alcance, o que garante mais segurança e conforto para os moradores da cidade, a Administração Municipal pretende economizar R$ 1,3 milhão ao ano.

O processo de substituição de iluminação foi realizado nas mais de 2 mil vias que formam a Estância Turística de Ribeirão Pires.