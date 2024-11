Ribeirão Pires inicia sinalização na Rua Major Cardim

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade de Defesa Civil, iniciou nessa terça-feira (12) a pintura da nova sinalização viária da Rua Major Cardim, no Centro Alto. O trabalho inclui a pintura da sinalização de solo como lombadas e faixa de pedestres, além também de instalação de novas placas e também rampas de acessibilidade nas calçadas.

A Rua Major Cardim é uma das principais vias do Centro Alto, que liga a região à Avenida Humberto de Campos e a Ernesto Menato (Antiga Avenida Santo André) e também à Avenida Rotary. A via recentemente recebeu novo asfalto por meio do programa “Asfalto Novo”, o maior programa de pavimentação da história da cidade.

“Todo o projeto do asfalto, sinalização e acessibilidade leva mais segurança ao morador. Todas as melhorias impactam diretamente na qualidade de vida daqueles que moram nos bairros de Ribeirão Pires”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A sinalização de vias faz parte de ação contínua da Prefeitura, realizada em todos os bairros de Ribeirão Pires e baseada em um cronograma com estudos técnicos e demandas da comunidade, priorizando as áreas com maior fluxo de veículos e pedestres.