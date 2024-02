Ribeirão Pires inicia primeira etapa de pavimentação na Avenida Florida

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, deu início às intervenções para a pavimentação completa da Avenida Flórida, no Jardim Santista. Nessa primeira fase, a via vai receber novas guias, bocas de lobo, passeio novo e novas sarjetas.

Essa primeira fase antecede as intervenções de pavimentação, já que na ação inicial envolve delimitação da rua, nivelamento do logradouro e a limpeza do acesso. Somente depois destas ações, a municipalidade realiza, de fato, as demais etapas para o asfaltamento da via, o que deve ocorrer nos próximos dias.

No Jardim Santista, a Prefeitura de Ribeirão Pires já asfaltou a Rua Passo Fundo e a Rua Jacuí. A Administração Municipal continua seguindo cronograma de pavimentação em diversos pontos da cidade.

“Comecei a ver o maquinário passar aqui em frente minha casa e meu comércio e fiquei feliz. Depois de tanto tempo, saber que a Avenida Florida vai receber asfalto é muito bom. Moro aqui na avenida desde que nasci e sempre convivi com os buracos, o pó e a lama. Mas isso está com os dias contados”, disse Mabila Santos Pellegrini, 34 anos.

Na cidade, as intervenções de pavimentação têm investimentos de mais de R$ 79 milhões. Parte do montante é de convênio entre a gestão municipal, os governos estadual e federal. Para o asfaltamento das ruas, o cronograma da Prefeitura de Ribeirão Pires leva em conta alguns detalhes, como: se a pista é utilizada por transporte público e se a via mantém eixos importantes de ligação pela cidade, por exemplo.

Ao todo, 70 ruas já receberam asfalto novo, o que leva mais dignidade e qualidade de vida aos moradores do município.

“Saber que sua rua está nos planos da Prefeitura de Ribeirão Pires para receber asfalto é realmente muito bom. É uma maneira bem legal de começar o ano. Fico feliz de ver meu bairro recebendo essa atenção”, declarou Júlia Bonfim, 34 anos, moradora do Jardim Santista.