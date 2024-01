Ribeirão Pires inicia pintura na rodoviária municipal

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou nova etapa da revitalização da Rodoviária Turística, que fica no Centro da Estância, nesta segunda-feira (15). Equipe começou a pintar as paredes internas do terminal, assim com o os pilares no interior do prédio.

Além da pintura interna, os muros que cercam a rodoviária, assim como a parede que cerca o pátio onde os ônibus manobram, também receberam a intervenção. O detalhe fica para os desenhos realizados pelos profissionais, com formas geométricas e muitas cores.

A pintura do Terminal Rodoviário Turístico faz parte de pacote de modernização completa que a Prefeitura de Ribeirão Pires implementa no terminal. No final do ano passado, a municipalidade já havia realizado o reassentamento do piso sextavado, com finalidade de acabar com as imperfeições nas pistas onde trafegam os ônibus, assim como instalou quase 300 novas luzes de LED no local.

As obras no terminal incluem reforma de sanitários, instalação de painéis de energia solar, novas bilheterias e espaço para bicicletário. A Administração já realizou as obras nas partes hidráulica e elétrica do prédio e a parte administrativa já foi entregue completamente reformada. No ano passado, o espaço também recebeu área de embarque e desembarque de passageiros, o que garante mais segurança aos usuários da rodoviária.

Ao todo, o investimento previsto para as intervenções no terminal turístico é de R$ 5,1 milhões, por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, com contrapartida municipal.