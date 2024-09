Ribeirão Pires inicia pavimentação da rua Constantinopla

Por meio de convênio com o Governo Federal, Ribeirão Pires iniciou, nesta terça-feira (24), o processo de pavimentação da Rua Constantinopla, localizada na Quarta Divisão. A obra integra o maior pacote de pavimentação asfáltica da cidade. Lembrando que os materiais retirados – paralelos – são reaproveitados em manutenção de outras vias. Além de asfalto, as vias receberam nova iluminação.

Investimentos – Recentemente, o bairro recebeu mais um importante reforço para a segurança pública com a chegada da base da GCM (Guarda Civil Municipal), que fica nas dependências do CEU (Centro de Artes e Esportes) do da Quarta Divisão. O equipamento funciona 24 horas e conta sempre com integrantes da Guarda para atendimento de qualquer demanda.

No quesito segurança pública e estímulo à visitação aos atrativos da cidade, a Quarta Divisão também foi contemplada recentemente, por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, com a instalação de pórtico na Avenida Miro Atíllio Peduzzi. Além de sinalizar e indicar roteiros turísticos na entrada da cidade, o equipamento conta com videomonitoramento 24h, integrado ao Escudo Digital e ao Muralha Paulista.

Em junho deste ano, a Quarta Divisão ganhou a Praça Esportiva Ilson Galvão de Farias, também conhecida como Areninha da Quarta Divisão. Situada à Rua Serrinha, o espaço esportivo conta com quadra de futebol society e basquete 3×3, equipadas com iluminação de LED e arquibancada.