Ribeirão Pires inicia mobilização para atualização do cadastro único

Colocando em prática a determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MSDS), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, realiza Ação de Qualificação Cadastral do CadÚnico, que engloba três processos: Averiguação Cadastral de Renda, Averiguação Cadastral Unipessoal e a Revisão Cadastral.

O processo terá início na próxima quarta-feira, 31 de janeiro, às 10h, no CRAS Jardim Caçula (localizado à Rua Fagundes Varela, 7). O objetivo principal dessa reunião é aproximar a população ao atendimento do CRAS de referência para oportunizar espaço de escuta, acolhimento e informações sobre Cadastro Único.

A ausência de atualizações no CadÚnico, que deve ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é uma das causas de bloqueio de benefícios. Essa atualização é obrigatória sempre que houver mudanças nas informações da família ou, no mínimo, a cada dois anos.

Além desta, é essencial que outras condicionalidades sejam cumpridas para evitar o bloqueio do benefício, como a atualização da caderneta de vacinação; a frequência escolar mínima (60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para aquelas com 6 anos ou mais) e o cumprimento de consultas de pré-natal para gestantes e acompanhamento nutricional para mulheres e crianças até 7 anos.

Confira abaixo os endereços dos CRAS de Ribeirão Pires:

CRAS Centro

Rua Batista Lion, 108B – Centro

Funcionamento: Seg. a sexta, das 8h às 17h

Tel. (11) 4824-1485

CRAS Jardim Caçula

Rua Fagundes Varela, 7 – Jardim Caçula

Fundionamento: Seg. a sexta, das 8h às 17h

Tel. (11) 4828-1327

CRAS Quarta Divisão

Estrada do Sapopemba, 5055 – Quarta Divisão

Funcionamento: Seg. a sexta, das 8h às 17h

Tel. (11) 4824-7052

CRAS Ouro Fino

Rodovia Índio Tibiriçá, 2492 – Ouro Fino Paulista

Funcionamento: Seg. a sexta, das 8h às 17h

Tel. (11) 4823-9283