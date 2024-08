Ribeirão Pires inicia instalação dos totens turísticos

Buscando o fortalecimento do turismo local, por meio de convênios com o Governo de São Paulo, Ribeirão Pires iniciou, nesta semana, a instalação de nova sinalização com totens turísticos que serão colocados nas entradas da cidade para receptivo e indicação dos roteiros do município.



Com recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), o projeto contempla os seguintes pontos turísticos: Igreja Nossa Senhora do Pilar, Mirante São José, Mirante Santo Antônio, Parque Oriental Milton Marinho de Moares, Vila do Doce, Jardim Japonês, Trilhas Ecológicas – Pedra do Elefante, Parque Municipal Professor Luiz Carlos Grecco, Complexo Cultural Ayrton Senna, Centro de Exposição e História (CHL), São José de Inox, Terminal Rodoviário Turístico e Castelo do Robson Miguel.



Também serão instalados pórticos com equipamento de videomonitoramento que funcionarão 24 horas, integrados ao Muralha Paulista, sistema estadual de segurança implantado neste ano em Ribeirão Pires. O projeto contempla 15 pontos nos seguintes bairros: Jardim São Francisco, Vila Marquesa, Jardim Valentina, Vila Suíssa, Jardim Caçula, Jardim Santo Antônio, Jardim Serrano, Parque Aliança, Barro Branco, Santa Luzia, Quarta Divisão, Tecelão e Ouro Fino.