Ribeirão Pires inicia instalação dos pórticos turísticos de segurança

Por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, Ribeirão Pires deu sequência, nesta semana, ao pacote de ações para estimular a visitação aos atrativos da cidade. Já tendo iniciado a instalação de nova sinalização com totens turísticos nas entradas da cidade para receptivo e indicação de roteiros do município, agora foi a vez dos pórticos com equipamento de videomonitoramento que funcionarão 24 horas, integrados ao Escudo Digital, sistema integrado do município, e ao Muralha Paulista, do governo estadual.

O projeto contempla 15 pontos nos seguintes bairros: Jardim São Francisco, Vila Marquesa, Jardim Valentina, Vila Suíssa, Jardim Caçula, Jardim Santo Antônio, Jardim Serrano, Parque Aliança, Barro Branco, Santa Luzia, Quarta Divisão, Tecelão e Ouro Fino.

Já foram instalados os pórticos nos seguintes locais: Rua Pixinguinha (Jardim São Francisco), Avenida Kaethe Richers (Vila Marquesa), Rua Sete de Setembro (Vila Suíssa), Avenida Princesa Izabel (Parque Aliança), Avenida Miro Atíllio Peduzzi (Quarta Divisão), Avenida Coronel Oliveira Lima (Jardim Serrano) e Estrada Reinaldo Sebastião de Souza (Jardim Caçula).

Totens Turísticos – Com recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), o projeto contemplou os seguintes pontos turísticos: Igreja Nossa Senhora do Pilar, Mirante São José, Mirante Santo Antônio, Parque Oriental Milton Marinho de Moraes, Vila do Doce, Jardim Japonês, Trilhas Ecológicas – Pedra do Elefante, Parque Municipal Professor Luiz Carlos Grecco, Complexo Cultural Ayrton Senna, Centro de Exposição e História (CHL), São José de Inox, Terminal Rodoviário Turístico e Castelo do Robson Miguel.