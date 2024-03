Ribeirão Pires inicia instalação do Castelo do Reino do Doce 

Gabriel Mazzo

Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a instalação do Castelo do Reino do Doce, na Vila do Doce, no Centro da Estância. Trata-se do primeiro objeto do Projeto Monumentos Interativos Turísticos aprovado pelo convênio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) 2023, vinculado ao Governo do Estado de São Paulo.

Além do Reino do Doce, a Vila do Doce também receberá escorregadores na mesma temática do castelo. Os dois brinquedos serão instalados próximos ao boulevard de quiosques. Outros dois serão colocados no Parque Professor Luiz Carlos Grecco, no Jardim Pastoril.

O escopo da obra ainda prevê a implantação de oito bancos com a temática na Vila do Doce e outros assentos, em forma de instrumentos musicais, também no Parque Luiz Carlos Grecco.

Projeto – “Monumentos Interativos Turísticos” propõe integrar ações culturais, artísticas e turísticas voltadas a prática de atividades de lazer a espaços a ser revitalizado durante a etapa de obras, além de proporcionar a formação de um fluxo de visitação da população e turistas.

DADETUR – Listada entre as 70 estâncias turísticas do Estado, Ribeirão Pires conta com o comprometimento do Poder Público municipal para a intensificação da atividade turística no município, como estratégia de desenvolvimento econômico.

Ao longo dos últimos anos, o município recebeu repasses do DADETUR aplicados à reforma do Terminal Rodoviário Turístico (2021); à reforma do Mirante Santo Antônio (2022) e, no ano passado, destinado aos Monumentos Interativos Turísticos e totens informativos.