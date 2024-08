Ribeirão Pires inicia instalação de novos pontos de ônibus

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou a instalação de novos pontos de ônibus em diversas regiões do município. Nessa primeira etapa, estão sendo colocadas 26 paragens totalmente novas e que atendem demanda de moradores e usuários do transporte coletivo na cidade.

Os novos mobiliários urbanos contam com cobertura, assentos e espaço reservado aos cadeirantes, para que também fiquem abrigados do Sol e da chuva enquanto aguardam os coletivos. Além disso, juntos aos pontos de ônibus uma lixeira também foi instalada.

Os locais selecionados, inicialmente, para receber os pontos de ônibus foram avenidas com maior circulação de ônibus, como: Rua Olga Giorgetti Juliato, a Estrada Sapopemba, Avenida Santa Rita, Rua Indianápolis, Rua Adibe Eid, Avenida Francisco Tometich, Avenida Santa Clara, Avenida Sacadura Cabral e etc.

Os novos pontos são feitos aço e receberam pintura específica para suportar o a luz do Sol e também de outras intempéries do clima, como chuva e garoa. Os mobiliários foram pintados de azul e amarelo e todos contém o símbolo específico para pessoa com deficiência.