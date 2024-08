Ribeirão Pires inicia consulta pública para a Lei Orçamentária Anual de 2025

A consulta pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 começou nesta quarta-feira (7). O processo, que se estenderá até o dia 27 de agosto, busca a participação ativa da população para coletar sugestões e apontamentos que poderão ser incluídos na peça final da LOA.

Os moradores interessados em contribuir devem preencher um questionário disponível online. A consulta pública é uma oportunidade para os munícipes expressarem suas opiniões e prioridades em relação ao uso dos recursos públicos no próximo ano.

Após o término do período de consulta, todas as contribuições serão analisadas. Com o texto pronto, a proposta da LDO será encaminhada para apreciação dos vereadores na Câmara Municipal.

A participação popular é fundamental para a construção de um orçamento que reflita as necessidades e desejos da comunidade. Para participar, basta acessar o link https://forms.gle/b1kJUVFCveGkCteu8 e responder ao questionário até o dia 27 de agosto.